„Fünfte Jahreszeit“ in Geldern : Nur noch Pont hofft auf (ein wenig) Karneval

„Fünfte Jahreszeit“ in Geldern

Zu einem Austausch trafen sich am Mittwoch in der Gaststätte „Schwarzbrenner“ die Vertreter der Karnevalsvereine aus Geldern, Pont, Hartefeld, Veert und Kapellen. Sie gaben bei diesem Treffen ihre Absichten für den Saal- und Straßenkarneval in der laufenden Session bekannt.