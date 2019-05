So schön ist der Niederrhein : Probefahrt mit altem Schweizer Postbus ab Issum

Issum Probieren geht über Studieren, heißt es im Volksmund. So war es naheliegend, dass die Touristiker aus dem gesamten Kreisgebiet ihr Abstimmungsgespräch im Rathaus der Gemeinde Issum auch nutzten, um ein für den Niederrhein neues Angebot genauer kennenzulernen.

Auf Einladung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve rollte ein uralter Schweizer Postbus vor die Adresse Herrlichkeit 7, mit dem man künftig den Niederrhein auf nostalgische Weise entdecken kann. Das Angebot kommt über die Agentur All4Event, für die Uli Hotstegs steht – und der an diesem Morgen auch lenkt. Und wer es denn gerne in Begleitung einer Gästeführerin erleben möchte, der sichert sich im Gleichschritt auch die Dienste von Annette Wozny-Koepp. Diese nämlich gehörte selbst über lange Zeit der Runde der Tourismusförderer im Kreisgebiet an, bevor sie den Sprung in die Selbstständigkeit wagte.