Handball : TVI-Frauen zu schwach besetzt

Issum (stemu) Handball-Landesliga der Frauen: MTV Rheinwacht Dinslaken – TV Issum 28:19 (12:9). Kurz vor der Abfahrt nach Dinslaken musste auch noch die Issumer Spielführerin Meike Langert passen.

Damit blieben Trainer Werner Konrads zum letzten Aufgalopp der Saison noch eine Auswechselspielerin fürs Feld und eine fürs Tor. Das war ausschlaggebend für die deutliche Niederlage. „Wir haben in den vergangenen Wochen immer am Limit gearbeitet. Und diesmal hat das einfacht nicht gereicht“, meinte Konrads nach der Begegnung.

In der dünnen Besetzung fanden die Issumerinnen von Anfang an nicht richtig ins Spiel. Beim Rückstand von 1:4 sah Konrads sich schon in der sechsten Minute zur ersten Auszeit gezwungen. Danach lief das Spiel der Blau-Weißen ein wenig besser, aber richtig aufholen konnte die Mannschaft nicht. Auch die Abwehr stand nicht so stabil wie in den vergangenen Spielen. In der Pause versuchte Konrads noch eimal, die Mannschaft besser auf den Gegner einzustellen. Das funktionierte insofern, dass Dinslaken zunächst nicht noch weiter davonziehen konnte. Als zum Schluss die Kräfte nachließen, nahm die hohe Niederlage ihren Lauf.