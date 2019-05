Handball : TV Aldekerk II: Arbeitssieg zum Oberliga-Ausklang

ALDEKERK (stemu) Handball-Oberliga der Frauen: TV Aldekerk II – HSG Bergische Panther 20:19 (9:10). Im letzten Spiel der Oberliga-Saison erlebte die Zweitvertretung der Aldekerker Handballerinnen das erwartet schwere Spiel.

„Wir haben uns in beiden Halbzeiten das Leben schwer gemacht“, meinte Trainer René Baude hinterher. In beiden Hälften machten die Grün-Weißen aus der eigenen Führung zu wenig, leisteten sich Fehler im Angriff und brachten die Gäste aus dem Bergischen wieder ins Spiel.

Erst nach einem klaren 5:9-Rückstand besann sich der ATV wieder auf seine eigenen Stärken. „Wir hatten eine ganze Weile lang komplett unsere Linie verloren, uns aber in den letzten Minuten vor der Pause noch mal so nah heranbringen können, dass wir für die zweite Hälfte zumindest wieder eine Chance hatten.“ Das war auch nötig, wie sich später herausstellen sollte.

Zwar legte das Heimteam auch nach dem Seitenwechsel wieder gut los, kam aber nie weiter als drei Tore weg. Und dann kam da wieder eine Phase, in der kein Tor mehr vorne gelang. Dass die Gäste daraus nicht mehr machen konnten als den Ausgleich (19:19) in der 54. Minute, war vor allem der starken ATV-Defensive zu verdanken. Es dauerte bis eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene, ehe die Aldekerkerinnen wieder trafen – nach guter Ballstafette vom Kreis aus. „Vor einem knappen Jahr hätten wir so ein Spiel noch nicht unbedingt gewonnen. Da ist schon ein deutlicher Lernprozess zu beobachten.“