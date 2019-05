Jahreshauptversammlung Werbering Nieukerk : Giese bleibt Vorsitzender des Werberings

Nieukerk Bevor er altersbedingt ausscheidet, möchte er seinen designierten Nachfolger einarbeiten. Der Vorstand und Nicole Thissen stellten das Integrierte Handlungskonzept für Nieukerk den Mitgliedern vor.

Der alte und neue Vorsitzende des Werberings Nieukerk heißt Harald Giese. Er wird aus Altersgründen - entsprechend der Satzung des Vereins noch einmal für weitere drei Jahre die Werbegemeinschaft mit mehr als 100 Mitgliedern führen. Im vierten Jahr will Giese, so der Vorschlag, seinen designierten Nachfolger einarbeiten. Die Beisitzer Rüdiger Evers, Heinz Loy, Thomas Holtmanns, Paul-Josef Kühn und Vivien Krings wurden per Blockwahl erneut zu Beisitzern gewählt. Vor den Vorstandswahlen erläuterte Kassierer Olaf Scholten die Kosten für die Aktionen Webermarktfest, Oktoberfest und Nikolausaktion im vergangenen Jahr. Er wies darauf hin, dass die Umsätze witterungsbedingt schwanken, dagegen die Kosten für Sicherheit oder Personal deutlich gestiegen seien.

Die kommenden Aktionen des laufenden und kommenden Jahres wurden wie folgt angekündigt: Nach dem erfolgreichen Webermarktfest steht das Oktoberfest am 13. Oktober an. Die Nikolausaktion ist am Mittwoch, 6. Dezember, Weihnachtsverlosung vom 15. November bis 19. Dezember. Und auch für das nächste Jahr stehen schon Termien fest: Webermarktfest am 9. und 10. Mai 2020 sowie das Oktoberfest am 11. Oktober 2020. Harald Giese und Nicole Thissen erläuterten den Mitgliedern das Integrierte Handlungskonzept für Nieukerk. Die Vorentwürfe für „Shares Space“ und „Baum und Bogen“ wurden vorgestellt mit dem Hinweis, dass noch Einfluss auf Details genommen werden kann. Insgesamt, so das Signal seitens des Werbering-Vorstand, sei die Befürwortung durch den Rat für diese Maßnahmen grundsätzlich auf Zustimmung gestoßen.