Kirmes Kapellen : Jetzt anmelden: Countdown zur Darts-and-Dance-Party läuft

Kapellen (RP) Der niederrheinische Volksmund besagt, wenn ein Event zum dritten Mal aufgelegt wird, hat es Tradition. So starten die Kapellener Schützen am Freitag, 21. Juni, ab 19.30 mit der nun „traditionellen“ Darts-And-Dance-Party.

Diese Veranstaltung ist nicht nur ein Spektakel für Kirmesfreunde, sondern auch das Ziel zahlreicher Dartfreunde aus der Region. So kann man das Kapellener Kirmeszelt am Freitagabend als „Zelt der Dart-Freunde“ titulieren.

Zur Teilnahme am Dart-Turnier, melden sich die Mannschaften durch die Überweisung von 15 Euro auf das Konto der Bruderschaft Kapellen bei der VB an der Niers an (BIC GENODED1GDL – IBAN DE04 3206 1384 0402 7630 19). In diesem Betrag sind der Eintritt und die Teilnahme für ein Dreierteam am Turnier inbegriffen. Meldeschluss ist der 14. Juni. Nachmeldungen sind danach gegen weitere Startgebühr (7,50 Euro pro Team) möglich. Nichtdarter zahlen als Eintritt fünf Euro an der Abendkasse.