Einzelhandel in Geldern : Lösung für die verkaufsoffenen Sonntage gefunden

Die Geschäfte in Veert wie das Möbelzentrum und die Baumärkte können wieder an den verkaufsoffenen Sonntagen in Geldern öffnen. Foto: Dirk Möwius

Geldern Die Geschäfte in Veert könnten in Zukunft auch bei verkaufsoffenen Sonntagen mitmachen. Das hat der Rat der Stadt Geldern beschlossen. Grund für diese Neuerung ist eine gesetzliche Änderung für Ladenöffnungszeiten.

Demnach seien verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt zweifelsfrei möglich. Das gelte auch für die Geschäfte am Harttor und an der Krefelder Straße. Hier gebe es viele Besucher bei Veranstaltungen, die Laufbereitschaft der Kunden und die Parkmöglichkeiten. Zudem könne dort der Einzelhandel gestärkt werden. Der Bereich „Klever Straße“ in Veert sei ein Sonderstandort. Doch auch dort gebe es ein öffentliches Interesse an verkaufsoffenen Sonntagen, auch weil das Angebot der Geschäfte dort mit den Baumärkten und dem Möbelzentrum zur Vielfalt des Einzelhandels in Geldern beitrage.