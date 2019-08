Tagestipp : Flower Power ist Trumpf in Straelen

Beim Freizeitfestival Walbeck hatte das „City of Flowers“ den Probelauf für dieses Jahr. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Straelen Zum dritten Mal findet das Festival „City of Flowers“ auf dem Klosterplatz statt. Bei freiem Eintritt kann abgetanzt werden.

Straelen verwandelt sich am 16. und 17. August zum dritten Mal beim gleichnamigen Musikfestival in die „City of Flowers“. Was als ein Bestandteil des Stadtfests begann, ist jetzt eine eigenständige Veranstaltung geworden. Electronic Dance Music (EDM) erklingt auf dem Klosterplatz. Die Organisatoren erwarten insgesamt 4000 Menschen, die friedlich tanzen und miteinander feiern wollen.

Am Freitag, 16. August, dauert die Veranstaltung von 17 Uhr bis Mitternacht, am Samstag, 17. August, von 14 bis 1 Uhr. Der Eintritt zum „Festival of Flowers“ ist frei.