Festival „City of Flowers“ : Straelen ist zwei Tage lang voller Blumen und Musik

Straelen Die Landgard-Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ ist beim Festival „City of Flowers“ dabei. Es findet am 16. und 17. August auf dem Klosterplatz statt.

Zum dritten Mal verwandelt sich Straelen am 16. und 17. August beim gleichnamigen Musikfestival in die „City of Flowers“. Da darf das passende Outfit im Flower-Power-Look nicht fehlen. Die Landgard-Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ ist auch in diesem Jahr am Straelener Klosterplatz mit am Start. Extra für das Event hat das Team gemeinsam mit mehreren Landgard-Mitgliedsbetrieben eine Couch aus echten Blumen gestaltet. So können sich die Festivalteilnehmer „auf Blumen gebettet“ fotografieren lassen. An der mobilen „Flower-Bar“ bringt „Blumen – 1000 gute Gründe“ mit Haarkränzen aus natürlichen Blüten florale Partystimmung unter die rund 4000 erwarteten Besucher des kostenlosen elektronischen Musikfestivals.