Zweiter Spieltag am Mittwoch : Winnekendonker Vereinsduell in der Kreisliga B

Winnekendonker Vereinsduell in der Kreisliga B

Zweiter Spieltag am Mittwoch

Ein heiß geführter Zweikampf während des Derbys zwischen Viktoria Winnekendonk und SV Union Wetten aus der Vorsaison in der Kreisliga A. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Gelderland Am 2. Spieltag der Kreisliga B, Gruppe 2, kommt es zum Duell der beiden Winnekendonker Teams. Der SV Veert empfängt Concordia Goch, Weeze gastiert bei der KSV-Reserve.

SV Veert – Concordia Goch (Mi., 20 Uhr). „Veert sollte man nicht unterschätzen“, sagt Concordias Co-Trainer Timmy Arndt über den kommenden Gegner. Dieser Eindruck dürfte sich nach dem 9:0 Auftaktsieg der Gastgeber noch verstärkt haben. Concordia wird eine kämpferisch ähnlich starke Leistung wie zuletzt brauchen, um am Mittwoch zu bestehen.

DJK Labbeck/Uedemerbruch – TSV Nieukerk II (Mi., 20 Uhr). Nach dem Traumstart gegen Sevelen wartet mit Absteiger Labbeck ein anspruchsvoller Gegner auf die Reserve Nieukerks. Die Hausherren peilen ihren ersten Saisonsieg an.

Viktoria Winnekendonk II – Viktoria Winnekendonk (Mi., 20 Uhr). Ein bisschen befremdlich wirkt das Aufeinandtreffen der beiden Winnekendonker Mannschaften auf manche. Geschenke verteilen will aber keines der beiden Teams. „Wir wollen am Mittwoch den ersten Dreier einfahren“, stellt der Co-Trainer der ersten Mannschaft, Felix Naber, klar. Auch die Zweite verlor ihr Auftaktspiel, und wird auch am Mittwoch ein weiteres Mal der Außenseiter sein.