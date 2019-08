Neuer Radweg : K 34: Baustelle in Vernum verzögert sich um drei Jahre

K 34: Baustelle in Vernum verzögert sich um drei Jahre

Vernum Der Bahnübergang in Vernum soll eigentlich erneuert werden – das verzögert sich nun aber um drei Jahre. Das hat auch Auswirkungen auf den neuen Radweg.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

(veke) Eigentlich lief alles nach Plan in Vernum: Der erste Bauabschnitt des neuen Radwegs ist bereits abgeschlossen, die Arbeiten am zweiten Teilstück an der Kreisstraße 34 haben vor wenigen Wochen begonnen. Warten müssen wird man dagegen noch auf den dritten Bauabschnitt zwischen der B 9 und Kleine Winkelstraße. Dort ist auch der Bahnübergang betroffen – und die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sich dessen Erneuerung um drei Jahre verzögert.