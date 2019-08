Baupläne in Veert : Neuer Feuerwehr-Standort steht fest

Das alte Feuerwehrhaus hat ausgedient. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Kollektives Aufatmen in Veert: Ein Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus ist gefunden, eine Bebauung auf dem Lüssfeld ist beschlossene Sache. Das gegenüberliegende Wäldchen am Van-der-Velden-Weg darf also bleiben.

Nur selten gibt es Lösungen, die alle Beteiligten gleichermaßen zufrieden stellen. Doch in Veert wurde nun genau so ein Kompromiss gefunden. Die Suche nach einem Standort für die neue Feuerwache ist beendet – gebaut werden soll auf dem Lüssfeld an der Grunewaldstraße. Das bestätigten Vertreter der Stadtverwaltung Geldern.

„Die Grundsatzentscheidung ist getroffen“, sagt Dezernent Achim Ingenillem. „Es fehlen nur noch die Formalien.“ Der Kaufvertrag sei derzeit in der Verhandlung, für den Bebauungsplan fehle noch die Zustimmung der Politik. Die Verwaltung der Stadt Geldern will das weitere Verfahren in den Fachausschüssen beraten. Das Ziel: Das Bauleitplanverfahren für das gesamte Lüssfeld so schnell wie möglich abschließen. Dort soll nämlich nicht nur die Feuerwache entstehen, die Volksbank an der Niers soll das gesamte Gebiet entwickeln.

Info In acht Minuten zum Einsatzort Die Hilfsfrist beginnt mit dem Notruf in der Leitstelle. Innerhalb von acht Minuten müssen die Feuerwehrleute von der Leitstelle alarmiert werden, zur Wache fahren, sich umziehen, einen Wagen mit neun Leuten besetzen, ausrücken und am Einsatzort eintreffen. In Veert klappt das derzeit in 90 Prozent der Fälle.

Für die Feuerwehrleute aus Veert ist dies die ideale Lösung. „Es war unser favorisierter Standort“, sagt Gelderns Feuerwehr-Leiter Dieter Arrets. „Die Position ist gut angebunden, die Kameraden kommen gut dahin und können schnell ausrücken.“ Mit einer Feuerwache am Lüssfeld, so Arrets, könne die Wehr ihre vorgeschriebene Richtzeit von acht Minuten einhalten, um zu Einsatzorten im Veerter Gebiet zu gelangen. „Wir sind sehr erleichtert, dass es jetzt Klarheit gibt.“

Der Weg zu dieser Entscheidung war nicht leicht. Auslöser für die Standortsuche für die Feuerwache in Veert war der Brandschutzbedarfsplan. Der hatte gezeigt, dass das alte Gerätehaus an der Schulstraße zu klein, veraltet und ungünstig gelegen sei – direkt neben einer Grundschule. Auf der Suche nach einem neuen Gelände für die Feuerwehrleute blieben nur das Lüssfeld und ein Wäldchen am Van-der-Velden-Weg als machbar übrig.

Über Wochen hatten Politiker und Vertreter der Stadtverwaltung, Nachbarn und Feuerwehrleute diskutiert. Da sich die Eigentümer des Lüssfelds aber lange gegen eine Bebauung gewehrt hatten, war zuletzt das Waldstück, das den Anwohnern als „Büschchen“ bekannt ist, die einzige Option. Schnell hatte sich eine Bürgerinitiative formiert, die das Wäldchen als grünen Fleck retten wollte. Da die Debatte zwischenzeitlich hoch gekocht war, hatte es Ende März einen öffentlichen Infoabend mit Anwohnern, Feuerwehr und Bürgermeister Sven Kaiser in der Ortschaft gegeben.

Nun, nach mehr als neun Monaten, scheint die Lösung, zumindest mündlich, in trockenen Tüchern zu sein. „Ich bin froh um jeden Baum, der stehen bleibt“, sagt Hanneke Hellmann von der Bürgerinitiative. Sie sei zufrieden, wolle aber auch weiterhin nicht los lassen. „Auch bei dem neuen Baugebiet dürfen wir die Bäume nicht vergessen.“ Zudem wolle sie sich dafür einsetzen, dass das Wäldchen, das oftmals als Müllablage bezeichnet wurde, in Zukunft besser gepflegt werde.