Monheim : Eintritt frei: Musikfestival mit sechs Bands startet im Sojus 7

Bei der ersten Ausgabe von „Musik frei machen“ erlebte das Publikum die Bands auf der Freilichtbühne an der Kapellenstraße. Am Wochenende findet das Festival auf der benachbarten Wiese statt. Foto: RP/Sojus 7

Monheim Am Samstag werden bei „Musik frei machen“ auch Gruppen aus den Partnerstädten Atasehir und Malbork erwartet

(og) Nach der erfolgreichen Premiere organisiert das Sojus 7 wieder ein kleines Festival. Am Samstag, 29. Juni, startet auf der Wiese neben dem Skatepark an der Kapellenstraße das Fest unter dem Motto „Musik frei machen“. Ab 15 Uhr gibt es ein buntes Programm aus Reggae, Funk, Ska, Rock, Hip Hop und Soul. Der Eintritt ist frei.

Die beiden Bands der Partnerstädte treten bereits am Donnerstag, 27. Juni, ab 20 Uhr, bei der Open-Mic-Night im Sojus 7 auf. Vor dem Festival entwickeln sie gemeinsam mit dem Artist in Residence Achim Tang und Monheimer Musikern im Rahmen eines Workshops eine gemeinsame Performance. Tang hat für den Workshop ein klares Ziel: „Musik wird zu unserer gemeinsamen Sprache – von stilistischen Grenzen befreit, ermöglicht sie eine grenzenlose Kommunikation.“ Ümit Taskiran und seine Band aus Atasehir in Istanbul spielen modernisierte, umgeänderte und an die Rockmusik des 21. Jahrhunderts angepasste Volkslieder von der Schwarzmeerküste. Etna Kontrabande aus Malbork in Polen sind schwerpunktmäßig im Reggae zu verorten