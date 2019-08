Einkaufen in Geldern : Auf dem Wochenmarkt dreht sich alles um die Gesundheit

Geldern Die Besucher des Gelderner Wochenmarktes dürfen sich am Freitag, 16. August, über ein besonderes Extra freuen. Die Marktbeschicker haben nicht nur jede Menge frische Produkte, frisches Obst und Gemüse aus der Region am Start, sondern auch noch ein dickes Servicepaket zum Thema Gesundheit geschnürt.

Deswegen heißt es in der Kernzeit von 9 bis 13 Uhr „Rundum gesund“. Die Heilpraktikerin Claudia Müncks informiert über ihr Angebot, zum Beispiel Reiki, Hypnose und Akupunktur. Bücher Keuck hat den passenden Lesestoff parat über alles, was das gesunde Leben ausmacht. Wer das direkt in der Praxis erfahren und schmecken möchte, der kann beim Café „Carpe Diem“ am Markt ein Müsli-Fit-Frühstück bestellen oder die gesunden Produkte vom Gastronomiebetrieb Cacadoo probieren.