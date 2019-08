Sommerfestspiele in Birten : Heiratsantrag beim „Greenbird“-Konzert

Sarah Nücken und der Issumer Steffen Brückner sind nicht nur musikalisch ein Paar. Foto: Dennis Gall

Issum/Birten Sänger und Gitarrist Steffen Brückner aus Issum hörte von seiner Freundin und Sängerin Sarah Nücken ein „Ja“.

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper und Michael Klatt

Eigentlich müssten sie künftig als Mr. und Mrs. Greenbird durch die Lande touren. Denn privat hat sich Entscheidendes geändert für die beiden Musiker: Vor 300 Menschen hat Steffen Brückner um die Hand seiner Lebensgefährtin Sarah Nücken angehalten, während die beiden im historischen Amphitheater Birten ein Konzert gaben. Der Gitarrist und Sänger der Band „Mrs. Greenbird“ machte seinen Heiratsantrag ganz traditionell: mit Kniefall, Ring und offensichtlich auch zur Überraschung von Sarah Nücken, der Sängerin des deutschen Country-Folk-Pop-Duos aus Köln.

Es war der Auftakt der dreitägigen Sommerfestspiele im Amphitheater Birten, und „Mrs. Greenbird“ sorgte für einen wunderschönen Musik-Abend. Sie waren aber nicht die einzigen Musiker an diesem Tag. Das war zum einen Thorsten Willer aus Wuppertal, zum anderen der kurzfristig zusätzlich verpflichtete David Pfeffer aus Herten. Der ausgebildete Polizist hatte 2011 die Fernseh-Castingshow „X-Factor“ gewonnen und widmet sich seitdem voll und ganz der Musik.

Info Tourneedaten von „Mrs. Greenbird“ in NRW 15. August Düsseldorf Vierlinden Open-Air 26. Oktober Kornkammer Brühl 14. November Hot Jazz Club Münster 24. November Theater im Gründerhaus Mönchengladbach 26. November Kühlschiff in der Lindenbrauerei Unna 27. November Bunker Ulmenwall Bielefeld 30. November Galerie Der Traumfänger Dorsten 29. Mai Zechenpark Landesgartenschau Kamp-Lintfort

Das Schönste aber kam zum Schluss: Kurz vor Ende des Konzerts von „Mrs. Greenbird“ entschied sich Steffen Brückner, der Frau, die er vor 13 Jahren kennen und lieben gelernt hat, einen offiziellen Heiratsantrag zu machen. Denn dass die beiden im Dezember heiraten werden, steht schon länger fest. Sie sei seine Traumfrau, erzählte der Mann, der in Issum groß geworden ist. Und Sarah Nücken sagte „Ja“. Steffen Brückner hätte sich keinen passenderen Moment vorstellen können. Der Song „Learn how to love you“ wurde gerade angesagt. „Darin geht es um Schönsein und Tücken des langfristigen Verliebtseins“, nennt Brückner den Inhalt.

Bevor er vor Sarah ganz traditionell auf die Knie ging, gab es eine sehr authentische Ansprache. „Ich bin stolz, dass du es 13 Jahre mit mir ausgehalten hast. Ich hätte es dir auch nicht übel genommen, wenn du in der Hälfte der Zeit in den Sack gehauen hättest.“ Hat sie aber nicht. Stattdessen folgt die Hochzeit. Der Ring stammte auf die Schnelle, das war der Spontaneität geschuldet, von dem Deckel einer Plastikflasche. „Der war rosa“, sagt Brückner noch und fügt aber gleich an: „Selbstverständlich gibt es bald was Schmuckes“.

Als Ehepaar setzt das Duo, das derzeit bundesweit auf Tournee ist (siehe Box), seine Karriere fort. Die nahm, sechs Jahre nach dem Kennenlernen der beiden in Köln, im Herbst 2012 Fahrt auf. „Mrs. Greenbird“ nahm an der dritten Staffel der deutschen Version der Gesangs-Castingshow „X Factor“ teil. Dabei interpretierte das Duo viele unterschiedliche Lieder, unter anderem den Punkrock-Klassiker „Blitzkrieg-Bop“ von den Ramones und die Popballade „Frozen“ von Madonna.

In der dritten Liveshow, dem Halbfinale, zog das Duo mit einer Eigenkomposition von Sarah Nücken und einem Song des Folkduos „The Swell Season“ in das Finale der besten drei Interpreten ein. Dort sang es am 25. November 2012 unter anderem mit Alanis Morissette deren Hit „ Ironic“ und gewann mit dem selbst geschriebenen Lied „Shooting Stars & Fairy Tales“ den Wettbewerb.