Bogenschützin Michelle Kroppen : Straelenerin hat Olympia 2020 im Visier

Michelle Kroppen während der Wettkämpfe bei der Bogen-Weltmeisterschaft im niederländischen `s-Hertogenbosch. Foto: Dean Alberga/ DUTCHTARGET

Straelen Michelle Kroppen ist als Bogenschützin Teil der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Diese hat sich kürzlich das Ticket für Olympia 2020 in Tokio gesichert. Im Januar entscheidet sich, ob auch Kroppen in Japan mit dabei ist.

Noch hat es sich nicht herumgesprochen, aber in Straelen ist eine Olympia-Anwärterin zu Hause. Eine Mischung aus Freudentränen und Freudensprüngen, so beschreibt Michelle Kroppen die Emotionen, die sich Bahn brachen, als sie, Lisa Unruh und Elena Richter die erlösende Nachricht erhielten, dass sie mit der Damennationalmannschaft der Deutschen Bogenschützen bei den Wettkämpfen im holländischen ‚s-Hertogenbosch das Ticket für Tokio 2020 gelöst hatten.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht“, sagt die 23-Jährige. Vor drei Jahren war sie in den Erwachsenen-Nationalkader gekommen. „Als ich damals von Tokio gesprochen habe, war das so unerreichbar“, sagt die Straelenerin, die in Berlin ihre Ausbildung bei der Bundespolizei macht. Die Ausbildung ermöglicht es ihr, in einem Maße zu trainieren, wie es nötig ist, um ihrem Sport als Leistungssportlerin nachgehen zu können. „Vor 15 Jahren habe ich mit dem Bogenschießen angefangen, jetzt ist es mein Beruf“, sagt Michelle Kroppen. Die Ausbildung findet in Blöcken statt. Zwischendurch gibt es Zeiten, in denen durchgehend der Sport an erster Stelle steht. Montags bis freitags. „Acht Stunden, tatsächlich wie ein normaler Arbeitstag.“ Kraft- und Ausdauertraining stehen auf dem Plan, 1200 bis 1800 Pfeile schießt sie in der Woche.

Info Olympia und ein heimischer Sponsor Tokio 2020 Die olympischen Sommerspiele in Tokio finden vom 24. Juli bis zum 9. August statt. Erfahrung Für Michelle Kroppen wäre es die erste Teilnahme bei Olympia. Teamkollegin Elena Richter war 2012 in London dabei, Lisa Unruh holte 2016 in Rio de Janeiro die erste Einzelmedaille für die deutschen Bogenschützen bei Olympia. Lokaler Sponsor Auf ihrem Heimaturlaub am Niederrhein konnte Michelle Kroppen das Straelener Steuerberatungsunternehmen Dr. Müller-Hufschmidt für sich als Sponsor gewinnen.

Normalerweise wäre sie jetzt in ihr letztes Ausbildungsjahr gestartet. Aber Olympia 2020 wirbelt einiges durcheinander. Die Uniform, die sie am 1. September angezogen hätte, bleibt hängen. Sie macht zwar ein vierwöchiges Praktikum am Berliner Hauptbahnhof, um den Schichtplan wird aber das Training gelegt. Danach ist der Fokus allein auf Olympia gerichtet.

Michelle Kroppen (r.) zusammen mit Lisa Unruh und Elena Richter, kurz nachdem klar ist, dass die Nationalmannschaft die Olympia-Qualifikation geschaftt hat. Foto: Dean Alberga/ DUTCHTARGET

Im Juli war sie bereits für anderthalb Wochen in Tokio fürs Test-Event, um sich alles anzuschauen. Sie hat sich unter anderem das Wettkampffeld angesehen. „Wahnsinn, auf dem Feld finden die olympischen Spiele statt“, sagt sie fast ehrfürchtig. Ob sie tatsächlich im Flieger sitzen wird und für Deutschland antreten darf, das entscheidet sich jedoch erst kurz vorher. Es hängt davon ab, ob der Nationaltrainer sie nominieren wird. Erst einen Monat vorher gebe es ein klares „Ja“ oder „Nein“ vom Bundestrainer. Auch wenn sie mit Lisa Unruh und Elena Richter die Mannschaftsqualifikation geholt hat, gebe es insgesamt sechs Anwärterinnen auf die drei Mannschaftsplätze in der Nationalmannschaft.

Wie sie damit umgeht, wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht dabei sein wird? „Dann hat diejenige es verdient“, sagt die Straelenerin, die ihre Anfänge beim BSV Kevelaer und SBC Walbeck hatte. Sie führt weiter aus, wie das Sportlerherz tickt. „Die Siege, die Niederlagen, die gehören dazu. Das Auf und Ab ist das Schwierige am Sport.“

Nicht nur eine rundum sportliche Betreuung bekommen die Sportler der Nationalmannschaft, auch ein Psychologe ist mit an Bord. Die Anspannung vor der Qualifikation für Olympia sei schon sehr groß gewesen, blickt Kroppen zurück. „Das sind Momente, in denen der Psychologe wichtig ist.“ Die Erwartungen an die deutschen Bogenschützinnen waren groß. „Bei der Weltelite gehören die deutschen Frauen zur Spitze dazu.“ Nicht geschafft haben es bislang die deutschen Männer. Sie haben aber noch zweimal die Möglichkeit dazu: bei der EM in der Türkei und beim Weltcup in Berlin.

Einen persönlichen Sieg errang Kroppen auch bei der WM. Sie stand als einzige Deutsche im Bronzefinale, unterlag aber gegen eine koreanische Bogenschützin. Dennoch: Vierte zu werden bei 200 Starterinnen aus der Weltelite, das verdient Respekt.

Bevor es wieder auf Wettkämpfe geht, ist die Straelenerin auf Stippvisite in ihrer Heimat. „Es war Zeit fürs Nichtstun“, sagt sie lachend. Sie weiß, dass einige sie um das stetige Reisen beneiden. „Man sieht den Flughafen, das Hotel, den Wettkampfplatz“, beschreibt sie die Realität. Sie sei mit den anderen der Nationalmannschaft viel unterwegs gewesen. Zuletzt noch bei den Finals in Berlin, um den Bogensport bekannter zu machen.