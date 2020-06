Ehrenamts-Aktion : Vogelhäuser für das Freibad in Walbeck

Walbeck Als Mitglied der Grünen Gruppe des Waldfreibades ist Siegfried Gawehn ein vielseitig einsetzbarer Ehrenamtlicher. Er ist mit Metall und Schweißgerät ebenso vertraut wie mit Holzarbeiten.

Vor ein paar Wochen stellte er Nistkästen für Fledermäuse her, die auf dem Gelände des Waldfreibades in Walbeck aufgehängt wurden. Nun produzierte er eine stattliche Anzahl von Vogelhäusern, die in die Laubbäume des Freibades gehängt werden mussten. Bei seinen Schreinerarbeiten beachtete er immer die Musterbeispiele des Nabu. Flora und Fauna zu schützen ist ein besonders wichtiges Ziel des Naturschutzbundes. Ein Dankeschön an das Zimmereiunternehmen De Boer GmbH aus Veert, das Gawehn immer mit den entsprechenden Holzmaterialien versorgt hat. Benny Ziems vom Bäderverein übernahm das Platzieren in den Bäumen.