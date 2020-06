„Haus im Hagenland“ in Wachtendonk : Dank für die Pfleger und Dank für Masken

Wachtendonk Zum Internationalen „Tag der Pflege“ dankte das „Haus im Hagenland“ allen Mitarbeitern für ihr großes Engagement. Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit gab es für die Mitarbeiter Blumen und Kuchen als kleines Zeichen der Anerkennung.

Besonders stolz zeigte sich Christiane Bürkel-Caelers zudem über den starken Zusammenhalt, den Teamgeist und die Solidarität im Haus. „Die Kreativität, der Zusammenhalt und die Empathie, mit der unsere Mitarbeiter den Alltag in den Einrichtungen gestalten, berührt mich jeden Tag aufs Neue. So tragen sie maßgeblich zum Wohlergehen und zur Lebensfreude unserer Bewohner bei und sorgen auch mal für Ablenkung vom Corona-geprägten Alltag.“ Auch weiterhin werde die Einrichtung alles dafür tun, um Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige zu schützen und zu unterstützen. Hilfe beim Schutz sind 500 Atemmasken, die Christiane Bürkel-Caelers entgegen nahm. Gespendet wurden diese vom Gladbacher Textil-Unternehmen „Fynch-Hatton“. Insgesamt konnte der Geschäftsführer Roger Brandts, durch seine guten Kontakte nach Asien 10.000 Atemschutzmasken erwerben, die inzwischen alle an Pflegeheime, Altenheime, Pflegedienste und Arztpraxen aufgeteilt wurden. „Mir war es wichtig, die Schutzmasken dorthin zu spenden, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, so Brandts.