Aktion von Bofrost in Straelen : Eis für sieben Kita-Notbetreuungen

Bei der Auslieferung des Eises wurden die Vorsichtsregeln beherzigt. Foto: Bofrost

Straelen Für sieben Kita-Notbetreuungen in Straelen gab es eine bunte Eis-Überraschung von Bofrost. Damit wollte sich der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühl­spezialitäten mit Sitz in Straelen bei allen Erzieherinnen und Erziehern für ihren Einsatz in dieser herausfordernden Zeit bedanken und den Kindern eine Freude bereiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken