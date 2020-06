Kassenärztliche Vereinigung und Stadt Geldern : Schutzmasken mit dem Elektrobus transportiert

GELDERN Aufgrund der hohen Nachfrage und den Lieferschwierigkeiten zuletzt, bot die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein ihre Hilfe bei der Besorgung von Schutzmasken für die Gelderner Ärzte an. Die Stadt stellte ihren Elektrobus zur Verfügung.

Schutzmaterialien wie Masken oder Handschuhe sind in Zeiten der Corona-Krise mehr als begehrt. Das mussten auch die Arztpraxen in den vergangenen Wochen leidvoll erfahren. Sie sind normalerweise selbst dafür verantwortlich, dass ausreichend Schutzmaterialien in den Praxen vorrätig sind – in Zeiten der Corona-Krise gar nicht so leicht. Aufgrund der hohen Nachfrage und den Lieferschwierigkeiten zuletzt, bot deshalb auch die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein ihre Hilfe an. Sie versuchte für die Praxen in ihrem Gebiet Handschuhe und Masken zu besorgen, und somit auch für die Gelderner Ärzte. Diese konnten sich bereits zwei Mal ein kleines Paket mit Schutzmaterialien in Mönchengladbach abholen.