Hilfe in Corona-Zeiten : Flüchtlinge und Ehrenamtler solidarisch im Masken-Einsatz

Geldern Flüchtlinge aus Geldern engagieren sich und schneidern Mund-Nasen-Masken. Unterstützung gab es von der Stadt, der BIB-Initiative, dem Fairkaufshaus und der Volkshochschule Gelderland.

Die Zeit der Maskenpflicht schweißt zusammen. Ehrenamtliche und Flüchtlinge nähen in der Gemeinschaftsunterkunft an der Walbecker Straße in Geldern, was das Zeug hält. „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe fördern, damit Alltagsmasken für die möglich gewordenen Lockerungen zur Verfügung stehen“, sagt Sigrid Akman, Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Geldern, die diese Aktion ins Leben gerufen hat.