St.-Clemens-Hospital : Malwettbewerb: Kinder machen Patienten eine große Freude

GELDERN Da hat das St.-Clemens-Hospital offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Blumen und Regenbögen, Ritterburgen und fröhliche Gesichter zieren die vielen Bilder, die in den ersten Wochen im Rahmen des Mal- und Schreibwettbewerbs im Gelderner Krankenhaus eingegangen sind.

Wer mag, kann noch bis Mitte Mai am Wettbewerb teilnehmen. Am Ende werden unter allen Einsendern drei Gutscheine vom Gelderner Werbering verlost. Die Patientengrüße können per Post an das St.-Clemens-Hospital Geldern, Aktion Kinder für Patienten, Clemensstraße 6, 47608 Geldern oder per E-Mail an patientengruss@clemens-hospital.de geschickt werden. Ein aktuelles Album mit allen Einsendungen gibt es auf der Facebook-Seite des Krankenhauses unter https://www.facebook.com/KrankenhausGeldern/ zu sehen.