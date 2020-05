Mundschutz-Nähaktion : Familienprojekt aus Lüttingen unterstützt Hospizdienst

Xanten-Lüttingen Familie Korte aus Lüttingen hat mit dem unerwartet hohem Erlös aus ihrem Verkauf von selbst genähten Mund-Nasen-Bedeckungen den Malteser Hospizdienst Niederrhein unterstützt. Dabei nahm die Nähaktion zunächst lediglich als Hilfe für Freunde und Familie ihren Anfang.

So begann Hobbyschneiderin Julia Korte bereits vor Einführung der Maskenpflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen aus Baumwollstoffen zu nähen und sie im Familien- und Freundeskreis zu verschenken. Doch dann wurde die Nachfrage immer größer. Ein kleiner Obolus wurde für die Masken fällig. Mit Einführung der Maskenpflicht in Supermärkten und im Öffentlichen Nahverkehr stieg die Nachfrage nochmals enorm. „Wir konnten die Anfragen gar nicht mehr decken“, sagt Angelika Korte, die daraufhin die Nähaktion spontan unterstützte. Und auch der zwölfjährige Sohn Mica nutzte seine freie Schulzeit zum Zuschnitt der Stoffe und Gummibänder. Das Familienprojekt war geboren.

Schnell war der Familie klar, dass die Einnahmen, mit denen sie in diesem Umfang gar nicht gerechnet hatten, einem guten Zweck zugute kommen sollten. So ging der Erlös in Form einer von Mica bemalten und gut gefüllten Kreativkiste an den Malteser Hospizdienst Niederrhein. Martina Zimmer nahm das Kreativmaterial entgegen und war sehr erfreut über die Idee und Kreativität.