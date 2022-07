Youtuber räumt Posten : Fynn Kliemann nicht mehr Chef im „Kliemannsland“

Rüspel Nach einem Masken-Skandal um den Youtuber, Unternehmer und Sänger Fynn Kliemann ist dieser nicht mehr Chef im „Kliemannsland“. Mit ihm gehen auch drei weitere Co-Chefs.

Der in die Kritik geratene Influencer Fynn Kliemann ist laut Handelsregister und „Kliemannsland“-Impressum nicht mehr als Geschäftsführer des nach ihm benannten Event-Standortes tätig. Demzufolge schied Kliemann Mitte Juli gemeinsam mit drei weiteren Co-Chefs beim „Kliemannsland“ im niedersächsischen Elsdorf-Rüspel aus. Als alleiniger Geschäftsführer verbleibt somit Bastian Ohrtmann. Dies hatte zuerst das Portal „Nord 24“ berichtet.

Fynn Kliemann übt harte Kritik an Medien

Nach Böhmermann-Enthüllungen : Fynn Kliemann übt harte Kritik an Medien

Anfang Mai war Kliemann durch einen TV-Beitrag von Satiriker Jan Böhmermann in die Kritik geraten. Es ging um Verbindungen zu einer Textilfirma, die Schutzmasken vertrieben hatte. Im Raum steht die Frage, ob die Produktionsherkunft - Asien statt Europa - bei Geschäften der Firma mit einem Großhändler im Jahre 2020 bewusst verschwiegen worden war. Kliemann und die Firma hatten sich in Folge der Berichterstattung unabhängig voneinander mehrmals zu Wort gemeldet und den kleinteiligen Fall erläutert. Kliemann habe sich nach eigenen Angaben vor allem mit seiner Bekanntheit, seinem Namen und unentgeltlich dafür eingesetzt, dass in der Pandemie schnell Masken hierzulande auf Großhandelsebene organisiert werden.