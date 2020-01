Bäderverein Walbeck baut Nistkästen : Fledermäuse ins Freibad locken

Die Naturschutzjugendgruppe Issum-Geldern und die „Grüne Gruppe“ des Trägervereins hängten zwölf Nistkästen auf.

Auch diese Aktion fällt in die Zuständigkeit des Bädervereins Walbeck. Der kümmert sich nicht nur um das eigentliche Bad, sondern auch um die Pflege des Geländes. Die naturverbundenen Helfer setzen sich gerne für die bedrohte Natur ein. Deswegen baute Siegfried Gawehn von der „Grünen Gruppe“ die zwölf Flachkästen für Fledermäuse und demnächst auch für Vögel.

Weil sie sich mit Fledermäusen nicht auskannten, holten sich die Walbecker Rat beim Fledermausexperten Hermann-Josef Windeln vom Naturschutzbund Kreis Kleve, Ortsgruppe Issum. Der fand die Idee gut, weil im noch jungen Wald rund um das Freibad wenig Höhlen für Waldfledermäuse existieren. Diese Höhlen sind regelmäßig von Vögeln besetzt und stehen den Fledermäusen nur zur Verfügung, wenn die Vögel nicht brüten und kein Nachtquartier benötigen. Die jetzt aufgehängten Flachkästen sind nur für Fledermäuse und jederzeit zugänglich, weil der Einschlupf-Spalt nur zwölf Millimeter breit ist und Vögel aussperrt. Damit werden Waldfledermäuse wie Fransenfledermäuse, Kleinabendsegler, Braune Langohren und Zwergfledermäuse geschützt. Sie können so auch ihren Nachwuchs aufziehen und Paarungsquartiere einrichten.

Zusammen mit der Naturschutzjugendgruppe Issum-Geldern hängte der Bäderverein Walbeck die Kästen auf die Ostseite an frei anfliegbare große Bäume des Schwimmbades. Jetzt hoffen alle Akteure, dass die in Walbeck ansässigen Fledermäuse die neuen Quartiere in diesem Jahr auch finden.