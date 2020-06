Aus den Vereinen : Borussen-Fans spenden für Tierheime

Geldern Tierschutzverein Geldern und Umgebung und die Tierhilfe Niederrhein Kalkar profitieren vom Einsatz des Fanclubs Pöhler Niederrhein (Nieukerk) und der Niederrhein Borussen (Sonsbeck).

Die Fanclubs Pöhler Niederrhein (Nieukerk) und die Niederrhein Borussen (Sonsbeck) engagieren sich auch im Bereich Tierschutz. Durch mehrmaliges Nachfragen bei einer Tierfutterfabrik konnten die Fans mehr als eine Tonne an Tierfutter sammeln. Die Spende ging an zwei Tierheime. „Wir sammelten für den Tierschutzverein Geldern und Umgebung mehrere Kisten Hunde- und Katzensnacks. In den vergangenen Monaten haben wir uns in vielen sozialen Projekten engagiert, um unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Neben der Hilfe von in Not geratenen Menschen ist uns auch das Wohl von Tieren ein wichtiges Anliegen“, sagt Michael Berghoff von den Pöhlern Niederrhein. Die zweite Spende ging an die „Tierhilfe Niederrhein Kalkar“. Dort wird sich vorwiegend um Hunde aus ganz Europa gekümmert, die ums Überleben kämpfen mussten. Den ehrenamtlichen Helfern geht es dabei um die Rückkehr der Tiere ins normale Leben. Auch um die Vermittlung wird sich gekümmert.