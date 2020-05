Fleißige Ehrenamtler im Spargeldorf : Fleißige Truppe vom Walbecker Bergsteg

Wolfgang Holla (l.), Vorsitzender des SV Walbeck, ist stolz auf die „Bergsteg-Truppe“. Die ehemaligen Fußballer Jeu Rothoff, Leo Eben, Heinz Hansen und Klaus Patyk (v.l.) sind unermüdlich im Einsatz. Foto: Klaus Schopmans

Walbeck Großer Erfahrungsschatz, enormes Fachwissen, viel Einsatzbereitschaft: Rentner gehören längst nicht zum alten Eisen. Auf der Anlage des SV Walbeck rackern vier ehemalige Fußballer. Nebenan im Freibad wartet ebenfalls viel Arbeit.

Wie gut, dass es die Generation „Ü 60“ gibt. Jene Menschen, die das Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ nicht nur aus der Werbung kennen. In der Regel handelt es sich dabei um rüstige Rentner, die keine Lust verspüren, den wohl verdienten Ruhestand überwiegend auf dem Sofa zu verbringen. Eine ganze Reihe davon gibt’s auch im Spargeldorf Walbeck.

Wolfgang Holla, Vorsitzender des SV Walbeck, war hoch erfreut, als sich im vergangenen Jahr vier „Oldies“ bei ihm meldeten und einfach mal fragten, ob sie nicht die große Sportanlage in Schuss halten sollen. Selbstverständlich ehrenamtlich, aus Spaß an der gemeinsamen Sache, ohne finanzielles Interesse. Das war so etwas wie die Geburtsstunde der fleißigen „Bergsteg-Truppe“.

Verdiente Frühstückspause: 15 Helfer bereiten im Walbecker Waldfreibad die Sommer-Saison vor. Foto: Klaus Schopmans

Info Im Waldfreibad werden noch Helfer gesucht Die „grüne Gruppe“ Die Helfer treffen sich jeden Mittwoch um 8 Uhr. Momentan würden sie sich ganz besonders über die eine oder andere Verstärkung freuen, weil die Sommer-Saison naht und es entsprechend viel zu tun gibt. Eröffnungstermin „Wir peilen den Samstag, 6. Juni, an und sind zuversichtlich, dann die ersten Gäste begrüßen zu dürfen“, sagt Jochen Schmidt, Vorstandsmitglied des Bädervereins.

Die vier Herren, allesamt ehemalige Fußballer der Grün-Weißen, hatten schon in der Vergangenheit immer einmal fleißig angepackt, wenn „ihr“ SV Walbeck Not am Mann hatte. Und da in einem Rentner-Dasein geordnete Rituale nicht schaden können, treffen sie sich inzwischen jeden Freitag „auffem Platz“. In den vergangenen Monaten sollte ein Tag in der Woche nicht ausreichen, da der neue Kunstrasenplatz enorm viel Arbeit bedeutete. Für Leo Aben, Jeu Rothoff, Heinz Hansen und Klaus Patyk überhaupt kein Problem. Das fleißige Quartett legte Sonderschichten ein, ohne großartig danach gefragt werden zu müssen.

Jedes einzelne Mitglied der „Bergsteg-Truppe“ bringt sein Spezialgebiet mit. Leo Aben ist ein erfahrener Gärtner, Jeu Rothoff ein Tausendsassa am Schweißgerät. In Sachen Pflasterarbeiten macht Heinz Hansen niemand etwas vor. Und wenn es darum geht, die Sportanlage fehlerfrei und lückenlos zu umzäunen, ist Klaus Patyk zur Stelle. Wer mit so viel Erfahrung und Fachwissen daherkommt, ist selbstverständlich keineswegs nur ein ehrenamtlicher Hilfsarbeiter. Die Truppe hat schon so manche eigene Idee zur Gestaltung der Anlage in die Tat umgesetzt. So ist beispielsweise eine große Sitzecke am Kunstrasenplatz entstanden.

Jüngstes Projekt ist der Bau einer Bewässerungsanlage am Wall des Kunstrasens, damit Sträucher und die neue Blumenwiese in Trockenphasen umgehend versorgt werden können. Über so viel Unterstützung freut sich Peter Pasch, der angestellte Platzwart des Vereins. Die „Bergsteg-Truppe“ verfolgt ein gemeinsames Ziel: Der SV Walbeck ist stolz darauf, dass seine Sportanlage zu den schönsten im Gelderland zählt. Und das soll noch möglichst lange so bleiben.

Der Vorsitzende ist voll des Lobes. „Für unseren Verein ist es wichtig, dass sich nicht nur für Kinder- und Jugendmannschaften engagierte Menschen finden. Die Pflege der Anlage ist natürlich auch von großer Bedeutung. Das Geld, das uns die Helfer einsparen, können wir in die Jugendarbeit stecken“, sagt Wolfgang Holla.

Nur einen Steinwurf entfernt von den Fußballplätzen werden momentan mit zwei großen Schläuchen die Schwimmbecken des Waldfreibades gefüllt. „Das dauert fast eine Woche, bis die beiden riesigen Becken voll sind“, erklärt Jochen Schmidt.

Auf dem weitläufigen Freibad-Gelände sind ebenfalls viele fleißige Hände nötig, um die Anlage für die nahende Sommer-Saison auf Vordermann zu bringen. Bereits seit 15 Jahren kümmern sich die ehrenamtlichen Helfer darum, dass sich die rund sieben Hektar großen Grünanlagen den Besuchern in Bestform präsentieren.

Jeden Mittwoch trifft sich die „grüne Gruppe“. Dahinter verbergen sich 15 Männer und Frauen im Rentenalter, die sich sinnvoll die freie Zeit vertreiben.

Jochen Schmidt, der überwiegend die aufwändige Technik wie etwa die Filteranlagen wartet, koordiniert den Einsatz beim Baum- und Heckenschnitt sowie der Rasenpflege. „So eine große Anlage verursacht natürlich enorme Kosten. Da ist für uns ehrenamtlicher Einsatz unverzichtbar.“