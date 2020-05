Freibad : Das Freibad Ittertal öffnet am 11. Juni

Solingen Der Förderverein Ittertal hatte aus Kostengründen zunächst einen Verzicht der Freibad-Saison erwogen. Nach Gesprächen mit der Verwaltung kann der Förderverein aber offensichtlich auf Hilfe der Stadt bauen.

Abstand halten ist in Corona-Zeiten oberste Pflicht. Doch der Förderverein Ittertal und die Stadt Solingen scheinen sich in den vergangenen Tagen näher gekommen zu sein. Nachdem der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal, Hartmut Lemmer, in der Vorwoche gegenüber unserer Redaktion erklärte, aus Kostengründen eventuell auf die Freibad-Saison verzichten zu müssen, ist davon nun nicht mehr die Rede: „Wir öffnen das Freibad Ittertal am 11. Juni“, sagt Hartmut Lemmer.