Caritasverband Geldern : Mit „Urlaub ohne Koffer“ zu Gast im Landtag

Geldern 40 Besucher der Caritas Geldern trafen Margret Voßeler-Deppe (CDU) im Landtag in Düsseldorf. Im Rahmen der Aktion „Urlaub ohne Koffer“ reisten die Gäste zur Besichtigung des nordrhein-westfälischen Parlaments und zu einer Diskussionsrunde mit der Landtagsabgeordneten aus dem Klever Süd-Kreis nach Düsseldorf.

Bei dieser Gelegenheit konnten die politisch interessierten Damen und Herren aus dem Gelderland ihrer Abgeordneten viele Fragen zu stellen. So wollten sie beispielsweise wissen, wie das Arbeitsleben einer Abgeordneten aussieht, beispielsweise die Arbeit in der Fraktion, im Plenum und in den Ausschüssen.