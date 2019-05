Malwettbewerb : Märchenhafte Kinderbilder belohnt

Straelen In einem lockeren Rahmen sind die Gewinner des 10. Malwettbewerbs der Volksbank an der Niers zum Weihnachtsmärchen Straelen 2018, „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“, in der Volksbank in Straelen geehrt.

Norbert Kamphuis, Leiter des Straelener Weihnachtmärchens, dankte allen Teilnehmern und erwähnte, wie schwierig es für die Jury wieder war, aus den etwa 300 Einsendungen die Gewinner in den sechs Kategorien auszuwählen. Joachim Geelen von der Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers in Straelen übergab den Siegern die Geldpreise, die die Kinder für ihre Schulklasse beziehungsweise für ihre Kindergartengruppe gewinnen konnten. Außerdem dürfen sich alle Sieger über einen Gutschein zum kommenden Märchen, „Der fliegende Holländer“, welches am 15. Dezember Premiere in der Bofrost-Halle feiert. Die Gewinnerbilder werden auf der Internetseite www.weihnachtsmaerchen-straelen.de veröffentlicht. Außerdem werden alle Gewinnerbilder Anfang November in einer kleinen Ausstellung in der Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers in Straelen gezeigt. Ab dem 15. Dezember können die Bilder dann im Foyer der Bofrost-Halle angeschaut werden. Im Vorverkauf sind schon über 5000 Karten vergeben worden. Der Kulturring weist darauf hin, dass Tickets derzeit nur in der Geschäftsstelle des Kulturrings im Rathaus persönlich oder telefonisch unter 02834 702311, oder online unter www.weihnachtsmaerchen-straelen,de erworben werden können.