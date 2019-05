Musikverein Straelen : Musikverein „Cäcilia“ hat einen neuen Vorstand gewählt

Straelen Nach der Begrüßung zur Generalversammlung des Musikvereins „Cäcilia“ Straelen bat der 1. Vorsitzende Jürgen Bonnes die Versammlung, sich zum Gedenken an die verstorbenen Mitgliedern von der Plätzen zu erheben.

Schriftführer Dominik Maghs berichtet von einem erfolgreichen Jahr. Zu den Höhepunkten zählten das Herbstkonzert und das Adventskonzert. Nach dem Bericht des Kassierers Tobias Maghs und der Jugendwartin Christiane Goldbeck wurde Franz-Josef Lemmen zum Wahlleiter benannt. Aus den Vorstandswahlen ergab sich für die nächsten drei Jahre folgender Vorstand: 1. Vorsitzender Alexander Passinger, 2. Vorsitzender Christoph Bonnes, Kassierer Tobias Maghs, Schriftführer Dominik Maghs, Jugendwartin Christiane Goldbeck, 1. Beisitzer und Notenwart Jürgen Bonnes, sowie 2. Beisitzer Uli Geelen. Die Kasse wird im nächsten Jahr von Maxi Geelen und Dana Paasen geprüft.Der Vorstand gab einen Ausblick über die zukünftige musikalische Arbeit. Der Fokus wird in den nächsten Wochen auf der Vorbereitung des Gemeinschaftskonzerts anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums am 19. Mai liegen. In den verbleibenden Proben wird ein komplett neues Programm aus klassischen und modernen Arrangements erarbeitet. Noch weitere Straelener Orchester sind dabei. Beginn des Konzerts auf dem Marktplatz in Straelen ist um 16 Uhr.