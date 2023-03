Liga-Zugehörigkeit noch offen VC Eintracht auf Trainersuche

Obwohl die Mannschaft als Tabellenfünfter der Abstiegsrunde rein sportlich den angestrebten Klassenerhalt verpasst hat, darf sich die Eintracht berechtigte Hoffnungen machen, auch in Zukunft in der Regionalliga aufschlagen zu dürfen. Wie berichtet, plant der Deutsche Volleyball-Verband die Gründung einer „Zweiten Liga Pro“, in der ab der nächsten Saison zwölf bis 14 Vereine mit professionellen Strukturen den Unterbau der Bundesliga bilden sollen. „Der Verband hat uns angeschrieben, ob wir gegebenenfalls einen Nachrückerplatz in Anspruch nehmen möchten. Den entsprechenden Antrag haben wir fristgerecht gestellt. Jetzt heißt es abwarten. Aktuell gehe ich davon aus, dass im Mai eine Entscheidung getroffen wird“, so Harmsen.