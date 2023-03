Premiere im Waldfreibad Walbeck Vorhang auf für den Gelderland-Cross

Drei Wettbewerbe unter einem Dach – das hat’s in dieser Form in der Region bislang noch nicht gegeben. Zum Auftakt steht am kommenden Freitag, 31. März, ein Firmen-Spendenlauf auf dem Programm. Das Ganze funktioniert so: Die Mitglieder der jeweiligen Teams können ab 15 Uhr möglichst viele 2000-Meter-Runden absolvieren. Im Ziel gibt’s jeweils ein Band – die gesammelten Bänder werden nach zwei Stunden gezählt. Pro Runde spendet das jeweilige Unternehmen für seine sportlichen Mitarbeiter einen vorab festgelegten Betrag. Die Spenden fließen beispielsweise in die Sanierung des Babybeckens und des Sprungturms im Waldfreibad. Eine Belohnung für die besten und mitgliederstärksten Teams gibt’s selbstverständlich auch – in Form von Konzerttickets, Familienjahreskarten und Gutscheinen. Abends steigt außerdem eine große „After-Work-Party“.