Fußball-Landesliga Keine Belohnung für TSV Wa.-Wa.

„So richtig klare Chancen haben wir dann nicht mehr gehabt. Der letzte Ball kam einfach nicht an, zu viele unserer Flanken landeten hinter dem Tor“, sagte Müller. Nägel mit Köpfen machte der Scherpenberger Angreifer Andre Meier in den Schlussminuten mit einem Doppelpack. Er traf in der 88. Minute zum 2:0 und legte nur eine Minute später das 3:0 nach. „Wir stehen zwar wieder mit leeren Händen da. An der Einstellung meiner Mannschaft hat es aber nicht gelegen. Der Einsatz hat gestimmt, die Belohnung gibt’s hoffentlich in den nächsten Spielen“, so Müller.