Handball-Oberliga der Frauen Der SV Straelen ist zurück in der Erfolgsspur

In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften ein zähes Ringen. Weitestgehend dominierten die beiden Abwehrreihen das Spielgeschehen. „Bis auf die Pässe zum Kreis hatten wir nahezu alles im Griff“, so Floeth. Vorne lief es bei den Grün-Gelben hingegen weniger rund. Vor allem die regelmäßig eingestreuten Fangfehler spielten dem Gastgeber in die Karten. In der 25. Minute trafen die Krefelderinnen folgerichtig zum 10:8. Straelens Trainer reagierte und legte die gefährlichste Rückraumspielerin des Gegners an die kurze Leine. Eine gute Entscheidung. Zur Pause lag der SVS mit 12:11 in Führung. Gleich nach Wiederanpfiff bauten Marie van Bebber und Grete Ripkens den Vorsprung auf 15:12 aus.