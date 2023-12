Volleyball-Regionalliga der Frauen Eintracht verpasst große Überraschung

In der Tat verlangte seine Mannschaft dem neuen Spitzenreiter aus Münster am Sonntag zumindest am Anfang alles ab. Vor knapp 100 Besuchern in der Sporthalle „Am Bollwerk“ ging die Eintracht im ersten Satz mit 5:0 in Führung und stellte damit sofort einmal klar, dass man sich keineswegs kampflos geschlagen geben würde. Bis zum Stand von 21:17 war die 1:0-Satzführung in Reichweite. „Doch dann haben wir es einfach versäumt, den Satz nach Hause zu bringen. Wobei da auch die eine oder andere unglückliche Entscheidung des Schiedsrichters im Spiel war“, so van Meegen. Münster drehte den Spieß um und gewann noch mit 27:25. Der zweite Durchgang verlief genau umgekehrt. Diesmal lag der Tabellenführer gegen Ende nach einem insgesamt offenen Schlagabtausch mit 23:19 vorn. Und diesmal hatte der VC Eintracht das bessere Ende für sich und sorgte mit einem 26:24 für den Ausgleich.