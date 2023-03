Dritte Handball-Liga Die Aufholjagd der Mentalitätsmonster

Die rund 30 mitgereisten ATV-Fans waren sich in der Halbzeitpause einig: Noch ist alles drin. Und tatsächlich – nach sechs gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit erzielte Roman Grützner den Ausgleich zum 19:19. Alles war wieder offen. Doch statt nachzusetzen, gerieten die Gäste trotz Überzahl mit 19:21 ins Hintertreffen. Es war ein zähes Ringen vor 250 Zuschauern in der Opladener Bielerthalle. Als die Partie in die entscheidende Phase abbog, sahen die Gastgeber wie die sicheren Sieger aus. 25:22 (49.), 29:26 (55.) und 30:27 (56.) lauteten die Spielstände. Es brach die Zeit der Aldekerker Mentalitätsmonster an: Innerhalb von zwei Minuten kämpfte sich der Aufsteiger in die Partie zurück und glich durch zwei Tore von Niklas Platen und einem weiteren Treffer von Plhak aus. 17 Sekunden vor dem Ende die erneute Führung für Opladen zum 32:31. Der ATV nahm seine letzte Auszeit und schickte bei Ballbesitz einen siebten Spieler aufs Feld. Der Ball landete bei Marcel Görden, der sich vier Sekunden vor dem Abpfiff die Chance zum Ausgleich nicht nehmen ließ. Abpfiff in Opladen, Punktgewinn für den TV Aldekerk, lange Gesichter beim Gegner.