Fußball-Niederrheinliga der Frauen SV Walbeck verbessert sich auf Platz zwei

Die Mannschaft von Trainer Dieter Blomm musste allerdings ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe Saisonsieg Nummer zehn unter Dach und Fach war. Die Gäste aus Düsseldorf hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel, ließen aber ihre Chancen ungenutzt. Nach einer halben Stunde diente ein Lattentreffer von Marith Müller-Prießen als Weckruf für die Elf vom Bergsteg, kurz darauf verfehlte Carina Rasch das leere Tor. So musste es Torjägerin Lena Jansen richten, die aus 18 Metern (36.) draufhielt und zur 1:0-Führung einschoss. Neun Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Jansen nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0.