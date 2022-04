Volleyball : Das Tor zur Dritten Liga steht weit offen

Geldern Aufstiegsrunde der Regionalliga der Frauen: Der VC Eintracht Geldern liefert eine ganz starke Vorstellung und macht mit dem 3:1 bei der SG SV Werth/TuB Bocholt einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Wenn die Eintracht am Samstag ihr Heimspiel gegen Schlusslicht TV Hörde II, das um 18 Uhr in der Sporthalle am Bollwerk beginnt, mit 3:0 oder 3:1 gewinnt, kann sofort nach dem letzten Ballwechsel die große Meisterfeier starten. Verfolger PTSV Aachen II, der seine letzten beiden Saisonspiele am Freitag und Samstag jeweils in eigener Halle bestreitet, kann zwar ebenfalls noch auf maximal 20 Punkte kommen. Doch bei eventueller Punktgleichheit entscheidet die Zahl der Siege – und in diesem Bereich hätte die Eintracht in jedem Fall die Nase vorn. Sollte das Team um Trainer Eung-Zoll Chung am Samstag ihr Meisterstück vor eigenem Publikum verpassen, gäbe es bereits am Sonntag den nächsten Matchball. Unter Umständen reicht dann in der Partie beim RC Borken-Hoxfeld, die um 17 Uhr beginnt, bereits eine 2:3-Niederlage, um den Traum von der Dritten Liga zu verwirklichen.