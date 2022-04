Fußball-Bezirksliga : 1. FC Kleve II steckt endgültig im Abstiegskampf

Kleve Fußball-Bezirksliga: Während der FC Aldekerk mit einem 3:0 den Negativlauf beendet, befindet sich der Gastgeber in der Krise und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Im Duell zweier Fußball-Bezirksligisten, die in diesem Jahr bis dahin noch keinen Pflichtspielsieg eingefahren hatten, hat der FC Aldekerk den Bann gebrochen. Nach torloser erster Hälfte sorgten Marco Härtner (2) und Niklas Hegmans für einen 3:0-Sieg beim 1. FC Kleve II, der damit endgültig mitten im Abstiegskampf steckt. „Aufgrund unserer guten zweiten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte FCA-Coach Danny Thönes, der mit seiner Mannschaft allerdings auch etwas Glück hatte, dass zur Pause die Null noch stand.

In den ersten 45 Minuten waren die Rot-Blauen nämlich die tonangebende Mannschaft und besaßen deutlich mehr Ballbesitz, auch wenn Großchancen zunächst noch ausblieben. Erst in den Minuten vor der Pause brannte es vor dem Aldekerker Kasten – und zwar gleich dreimal. Zunächst setzte Kleves Yannick Wild einen Kopfball knapp neben das Tor, dann vergab Julian Diedenhofen zwei Hochkaräter: Erst tauchte er nach gutem Zuspiel von Dano Evrard am Fünfereck auf und schob das Leder knapp am Tor vorbei. Dann fand er alleine vor dem Tor in Aldekerks Schlussmann André Holtmanns seinen Meister.