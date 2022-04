Fußball-Niederrheinliga der Frauen : SV Walbeck wahrt Chance auf den Klassenerhalt

Geldern/Kevelaer Dank eines Treffers von Maria Amthor gewinnt die Mannschaft vom Bergsteg mit 1:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Hemmerden. Viktoria Winnekendonk verliert 0:1 in Mülheim.

Es ist schon aller Ehren wert, dass die Mannschaft des SV Hemmerden trotz der sportlichen Aussichtslosigkeit Woche für Woche in der Fußball-Niederrheinliga antritt und nicht etwa vorzeitig die Flinte ins Korn wirft. Vor dem Heimspiel gegen den SV Walbeck hatte die Elf aus Grevenbroich in 20 Spielen 20 Niederlagen kassiert – bei einem Torverhältnis von 6:90.

Nur mit Mühe konnte die Mannschaft vom Walbecker Bergsteg verhindern, dass der designierte Absteiger am Sonntag sein erstes Erfolgserlebnis der laufenden Saison feiern durfte. Das Duell stand von vorneherein unter dem Motto „Not gegen Elend“. Während der SV Hemmerden nur mit zehn Spielerinnen antreten konnte, hatte der SV Walbeck mit zwölf Frauen die weite Reise angetreten. Am Ende wahrten die Gäste mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg ihre Chance auf den Klassenerhalt, weil Maria Amthor unmittelbar vor dem Pausenpfiff das Tor des Tages schoss. Der Walbecker Abstand auf den rettenden zwölften Platz, den zurzeit der HSV Langenfeld einnimmt, beträgt nur noch drei Punkte.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit auch etwas Glück gehabt. Unter dem Strich zählen für uns die drei wichtigen Punkte“, sagte Walbecks Trainer Dieter Blomm.

Eins steht fest: Der SV Mülheim-Heißen wird garantiert nicht mehr zum Lieblingsgegner der Winnekendonker Viktoria. Vor einigen Wochen hatte sich die Mannschaft aus Kevelaer beim Ligarivalen äußerst unglücklich aus dem Wettbewerb um den Niederrheinpokal verabschieden müssen. Am Sonntag folgte im Mülheimer Stadtteil das nächste Duell, das die Spielerinnen um Trainer Uli Berns so schnell nicht vergessen werden. Alle Beteiligten hatten sich bereits auf eine Nullnummer eingestellt, als der Schiedsrichter in der Nachspielzeit nach einem Foul im Winnekendonker Strafraum auf den Punkt deutete. Die Mülheimerin Lisa Mölders nutzte den Elfmeter zum Tor des Tages.