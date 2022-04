Aus den Vereinen : Union Wetten vereint das ganze Dorf

Kevelaer Vor 100 Jahren trafen sich einige junge Männer um den damals 17-jährigen Engelbert Helmus und gründeten die DJK Union Wetten. Seitdem prägt der mehr als 1000 Mitglieder starke Verein das Dorfleben. Jubiläumsfeier am Samstag.

Die „Deutsche Jugendkraft“, die ihre Wurzeln in der katholischen Jugendbewegung hatte, war den Nazis ein Dorn im Auge. Nach der Machtübernahme durch die NSDAP durften die DJK-Vereine nicht mehr an offiziellen Wettbewerben teilnehmen. Viele Sportler mussten in den Krieg ziehen, nicht alle kamen zurück. Am 21. Mai 1946 fanden sich 46 Sportbegeisterte im Vereinslokal Düngelhoef ein und ließen den Sportverein wieder aufleben – Erster Vorsitzender wurde Josef Bruckmann. Da es an allem fehlte, wurde die noch vorhandene Sportbekleidung kurzerhand in Schwarz und Weiß eingefärbt – bis heute die Vereinsfarben der Union. Der Verein nahm einen rasanten Aufschwung, die Mitgliederzahlen wuchsen stetig an. Die Chronik im Schnelldurchlauf: