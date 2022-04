Kleine Schritte zum großen Wunder : So kann Beeck die Sensation in der Regionalliga gelingen

Fussball-Regionalliga Nach den beiden 1:0-Siegen gegen Borussia und Lotte schöpft der FC Wegberg-Beeck im Abstiegskampf neue Hoffnung. Sechs Spiele bleiben den Kleeblättern, die Sensation – das wäre sie zweifellos – noch zu schaffen. Fakten und Einschätzungen vor dem Saisonendspurt.

Nach dem 0:2 im Derby und Sechs-Punkte-Spiel daheim gegen Alemannia Aachen hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Beeck noch mal auf Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen kommen könnte. Zwei Spiele später, die die volle Miete von sechs Punkten brachten, ist die Hoffnung zurückgekehrt. Die Lage Vier Punkte trennen Beeck vom ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell der Bonner SC mit 34 Zählern innehat – bei gleicher Anzahl von absolvierten Spielen. Grundsätzlich sind vier Punkte in den sechs verbleibenden Partien sicherlich aufzuholen – zumal Beeck am Samstag in Bonn antritt. Gewinnt der FC auch dort, wäre er bis auf einen Zähler am BSC dran. Über die Bedeutung dieser Partie müssen an dieser Stelle also nicht mehr viele Worte verloren werden.

Gerade mal fünf Punkte mehr als Bonn hat die U 23 Fortuna Düsseldorfs auf Platz neun – auch die Fortuna ist also noch lange nicht gerettet, sind alle Teams ab Rang neun noch gefährdet. Freilich ist die Tabelle auch noch schief, haben die Mannschaften bislang 30 bis 32 Spiele absolviert.



Das Restprogramm Nach Bonn steht für Beeck die weiteste Fahrt der Saison an: Karsamstag geht es zum SV Rödinghausen, einem der wenigen Teams, die jenseits von Gut und Böse stehen. Das sieht in den drei Spielen danach komplett anders aus: Am Samstag, 23. April, kommt der Tabellenelfte RW Ahlen ins Waldstadion. Am Freitag darauf steht für den FC das Spiel mit einer voraussichtlich sogar fünfstelligen Besucherzahl an: bei Aufstiegsaspirant RW Essen. Am Samstag, 7. Mai, ist mit dem SV Straelen ein ebenfalls noch nicht gerettetes Team zu Gast in ­Beeck. Saisonabschluss ist am 14. Mai beim Wuppertaler SV, der dann mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben dürfte.



Der Rettungsplan „38 bis 40 Punkte werden wir für das Wunder brauchen“, sagt Beecks Coach Mark Zeh. Es könnten vielleicht aber auch ein, zwei Zähler mehr benötigt werden – zumal das Torverhältnis mit minus 24 das drittschlechteste der Liga ist. Um wirklich noch eine Chance zu haben, muss eben erst mal am Samstag in Bonn gewonnen werden. „Ganz entscheidend werden unsere beiden verbleibenden Heimspiele. Die müssen wir auf alle Fälle gewinnen“, sagt Zeh. Ein Punkt in Rödinghausen sollte möglich sein (auch das Hinspiel endete 1:1, ebenso Beecks Vorjahrspartie in Rödinghausen). In Essen dürften die Trauben aber zu hoch hängen. Beim WSV, für den es dann eben um nicht mehr viel gehen dürfte, sollte aber wiederum etwas drin sein.



Was Hoffnung macht „Die Mannschaft glaubt an sich. Wir wollen das Wunder schaffen. Die anderen fangen jetzt auch an nachzudenken. Wir aber kennen diese Situation schon lange“, sagt Zeh. Auch wenn für Beeck, gemeinsam mit dem abschlagenen Schlusslicht VfB Homberg der einzige reinrassige Amateurklub in dieser Liga, der Abstieg nach wie vor wahrscheinlich ist: Ein entscheidender Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist die Ruhe, die rund ums Waldstadion herrscht.