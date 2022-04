Erfolg beim 1. FC Bocholt : Yeboah schießt den MSV mit einem Doppelpack ins Halbfinale

John Yeboah und Marvin Knoll. Foto: FuPa / Pressefoto Eibner

Düsseldorf Die DFB-Pokal-Teilnahme rückt für den MSV Duisburg immer näher. Der Fußball-Drittligist wird im Niederrheinpokal seiner Favoritenrolle gerecht und steht nach dem 2:0-Sieg beim Oberligisten 1. FC Bocholt im Halbfinale. Zum Matchwinner avanciert John Yeboah.

Der MSV Duisburg hat durch einen Sieg gegen den 1. FC Bocholt das Halbfinale des Niederreinpokals erreicht. Der Drittligist setzte sich im Viertelfinale am Mittwochabend dank eines Doppelpack von John Yeboah mit 2:0 (1:0) beim ambitionierten Oberligisten durch.

Drei Tage nach der „schallenden Ohrfeige“, wie Trainer Hagen Schmidt die 1:5-Klatsche beim 1. FC Kaiserslautern bezeichnete, verzichtete der 52-Jährige auf große Rotation. „Wir werden mit unserer besten Mannschaft auftreten. Wir nehmen den Wettbewerb sehr ernst und wollen ihn gewinnen“, kündigte Schmidt im Vorfeld an. Zudem ginge es ihm und seiner Mannschaft darum, „auch ein Stück weit Wiedergutmachung zu betreiben.“ Neben Jo Coppens, der wie schon in den Runden zuvor das Tor hütete, rückten Kolja Pusch und Aziz Bouhaddouz in die Startelf.

Vor 2500 Zuschauern, darunter rund 600 MSV-Fans, in der ausverkauften Hünting Arena war der MSV von Beginn an das tonangebende Team. Angreifer Bouhaddouz vergab in der 10. Minute die erste gute Torchance. Pusch mit einem Distanzschuss und einem Freistoß, den Bocholts Torhüter Sebastian Wickl parierte, hatte weitere Gelegenheiten (19./23.).

Der spielstarke Yeboah sorgte schließlich mit einer schönen Einzelaktion für die verdiente Führung (34.). An der rechten Strafraumkante ließ Yeboah gleich zwei Spieler stehen und knallte den Ball unter die Latte. Für den 21-Jährigen war es das erste Pflichtspieltor im MSV-Trikot.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Hausherren dann doch noch einmal gefährlich. Marcel Platzek, mit 31 Toren gefährlichster Angreifer der Oberliga Niederrhein, tauchte nach einem Fehler von Tobias Fleckstein frei vor Coppens auf, zielte bei seinem Versuch aber zu hoch.

Nach dem Seitenwechsel drängte der MSV auf den zweiten Treffer, hatte aber bei einem Freistoß von Bouhaddouz Pech, als der Ball nur die Latte touchierte (55.). Stattdessen gelang erneut Yeboah wenig später das 2:0, der nach einem Abpraller die Ruhe bewahrte (65.). Zuvor war Marvin Knoll zweimal an auf der Linie stehenden Bocholtern gescheitert. Die Vorentscheidung.

In der Folge spielte Duisburg die Führung herunter, nutzte damit die erste Gelegenheit zur Wiedergutmachung und machte gleichzeitig den nächsten Schritt in den finanziell wichtigen DFB-Pokal. In der Runde der letzten Vier trifft das Team von Trainer Schmidt auf den SV Straelen. Zunächst geht es für die Zebras aber in der 3. Liga um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nächster Gegner ist am Samstag, 9. April, der Hallesche FC.

Im zweiten Halbfinale bekommt es Rot-Weiss Essen derweil mit Ligakonkurrent Wuppertaler SV zu tun. Der Tabellenzweite der Regionalliga West setzte sich im Viertelfinale dank der Tore von Cedric Harenbrock, Marius Kleinsorge und David Sauerland gegen Schonnebeck durch. Der WSV bezwang den FC Kray mit 3:2. Die Halbfinals finden am 19. und 20. April statt.

Bocholt: Sebastian Wickl - Marc Beckert, Tim Winking, Maximilan Güll, Kevin Grund (62. Louis Ferlings) - Lars Bleker (62. Tobias Boche), Marvin Lorch, Alexander Lipinski (75. Andre Bugla), Dario Schumacher, Florian Abel (69. Kento Wakamiya) - Marcel Platzek (69. Kohei Nakano)

MSV: Jo Coppens – Tobias Fleckstein, Marlon Frey, Vincent Gembalies (35. Rolf Feltscher) - Marvin Ajani, Niko Bretschneider (79. Leroy Kwadwo), Kolja Pusch (79. Orhan Ademi), Niclas Stierlin, Marvin Knoll (79. Marvin Bakalorz), John Yeboah - Aziz Bouhaddouz (74. Julian Hettwer)

Tore: 0:1 und 0:2 Yeboah (34./65.)

Zuschauer: 2500

Das Viertelfinale in der Übersicht:

SpVG Schonnebeck (Oberliga Niederrhein) - Rot-Weiss Essen (Regionalliga West) 0:3

ETB SW Essen (Oberliga N.) - SV Straelen (Regionalliga West) 1:2

FC Kray (Oberliga N.) - Wuppertaler SV (Regionalliga West) 2:3

1. FC Bocholt (Oberliga N.) - MSV Duisburg (3. Liga) 0:2

Das Halbfinale in der Übersicht:

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg - SV Straelen

