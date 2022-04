Handball-Regionalliga : TV Aldekerk in der Höhle der Ratinger Löwen

Kerken Für den ATV muss beim Spitzenreiter interaktiv Handball ein Sieg her, um im Titelrennen zu bleiben. Nach der Niederlage in Weiden rechnet Trainer Nils Wallrath mit einer Leistungssteigerung.

Am Dienstagabend steht in der Ratinger Sporthalle ab 20 Uhr das Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter interaktiv Handball und dem Tabellendritten TV Aldekerk auf dem Programm. Beide Mannschaften trennen gerade einmal drei Punkte. Wie schon in den Jahren zuvor ist das erklärte Ziel der Ratinger der Aufstieg in die Dritte Liga. Deshalb ist ein Sieg für die Mannschaft von Ace Jonovski, der bei der EM 2022 als Co-Trainer der mazedonischen Nationalmannschaft an der Linie stand, schon beinahe Pflicht. Der Plan des TV Aldekerk ist ebenfalls klar umrissen: Den Ratingern in die Suppe spucken, um mit einem Sieg im Titelrennen zu bleiben.