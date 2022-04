Fußball-Landesliga : Der TSV Wa.-Wa. hat sein Ziel wohl schon erreicht

Wachtendonk Die Mannschaft um Trainer Guido Contrino hat beim Abstiegskandidaten TSV Meerbusch II vor allem nach der Pause alles fest im Griff und gewinnt verdient mit 5:3.

Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum schafft Fakten. Die Mannschaft von Trainer Guido Contrino knüpft im neuen Jahr nahtlos an die guten Vorstellungen an, die sie bereits vor der Winterpause gezeigt hatte. Spätestens nach dem 5:3 (1:1)-Erfolg beim TSV Meerbusch II dürfte rund um den Sportpark Laerheide niemand mehr daran zweifeln, dass der angestrebte Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern ist.