Handball : Der ATV und seine starken Mädchen

Aldekerk (CaB) Handball-Regionalliga der C-Juniorinnen: TV Aldekerk – Bayer Leverkusen (So., 11.45 Uhr); Oberliga der C-Juniorinnen: TV Aldekerk II – TV Erkelenz (So., 13 Uhr). Die C-Juniorinnen des TV Aldekerk treten gleich mit zwei Teams in den überregionalen Ligen an.

Von Carsten Bleckmann

Die C1 wird in dieser Saison in der Nordrheinliga mitmischen, die C2 geht in der Oberliga an den Start. „Wir sind in dieser Saison in der glücklichen Lage, dass wir gleich drei C-Jugendmannschaften bei den Mädchen melden konnten“, sagt Carsten Hilsemer, der zusammen mit Justin Lindner die C1 trainiert. Sein Team verfügt eigentlich nur über einen kleinen Stamm von sechs Spielerinnen, die an jedem Wochenende Verstärkung aus der C2 von Steffi Waltereit und Fabienne Huppers erhalten. Und auch um diese Mannschaft wettbewerbsfähig zu halten, wird diese Mannschaft von Spielerinnen der C3 ergänzt, die die Empfehlung der Kreismeisterschaft aus der Vorsaison mitbringen.

„Die Stammformationen in den einzelnen Mannschaften sind so recht überschaubar“, fährt Hilsemer fort, „aber so können wir allen Mädchen auch viele Spielanteile in den höchsten Ligen anbieten, so dass sie sich auch individuell optimal weiterentwickeln können.“ Komplettiert wird das Trainerteam von Markus Fillgert, der sich vorrangig um die Torhüterinnen der drei Mannschaften kümmern wird. Gemeinsam mit den Trainern der C3, Melvin Lehner und Julia Verhaag, findet so ein ständiger Austausch statt, um die Mädchen einerseits optimal einzusetzen, andererseits aber auch die zeitliche Belastung durch die weiten Auswärtsfahrten überschaubar zu halten.