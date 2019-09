Handball : Vorhang auf für nächste Handball-Show

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: Der TV Aldekerk eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen Drittliga-Absteiger SG Langenfeld. Trainer Nils Wallrath appelliert an die Einstellung seiner Schützlinge. Thomas Jentjens fällt aus.

Die Zuschauer dürfen sich auf zwei Mannschaften freuen, die den attraktiven Handball bevorzugen und sich auf Augenhöhe begegnen dürften. Einen Favoriten gibt es da nicht; die Mannschaft, die die bessere Tagesform erwischt und schneller in den Spielrhythmus findet, wird am Ende vermutlich die Nase vorne haben. „Wir müssen mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, den Kampf annehmen und das zeigen, was wir in der Vorbereitung ausprobiert und trainiert haben“, fordert ATV-Trainer Nils Wallrath von seinen Spielern. „Klar ist Langenfeld als Absteiger direkt ein dicker Brocken. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen gesammelt. Aber vielleicht ist es besser, zu einem frühen Zeitpunkt auf diesen Gegner zu treffen.“