Handball, Frauen-Bundesliga : Zurückgekehrtes Quartett beflügelt die Elfen

Die Isländerin Hildigunnur Einarsdottir freut sich in ihrem lezten Spiel für die Elfen über einen ihrer vier Treffer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen gewinnen auch dank vier Rückkehrerinnen 32:26 gegen Oldenburg. Nun wartet noch ein Nachholspiel-Doppel gegen Bietigheim auf das Team von Trainer Martin Schwarzwald.

Von Tobias Krell

Die gute Laune bei Bayers Handballerinnen war kaum zu übersehen. Auch beim gemeinsamen Essen nach dem Spiel gegen den VfL Oldenburg hielt die Hochstimmung aus dem 32:26 (12:12) an. „Dieser Sieg war unglaublich wichtig für die Moral“, betonte Trainer Martin Schwarzwald. Mehr noch als die Punkte beflügelte die Elfen die Art und Weise, wie der Erfolg zustande kam. Denn phasenweise spielten die Leverkusenerinnen wie befreit auf und erinnerten daran, warum sie in dieser turbulenten Spielzeit auch einigen der ambitionierten Teams der Liga Paroli bieten konnten.

Ansätze waren auch schon im ersten Durchgang sichtbar, wo es nur einigen Schludrigkeiten wie elf technischen Fehlern und drei verpassten Gelegenheiten aufs leere Tor geschuldet war, dass zum Seitenwechsel nur ein Remis zu Buche stand.

Nach der Pause machten es die Elfen, bei denen in Hildigunnur Einarsdottir, Kim Hinkelmann, Annefleur Bruggeman und Zoe Sprengers vier der acht von ihrer Corona-Infektion genesenen Spielerinnen zurückkehrten, deutlich besser. Beeindruckend war neben Top-Torschützin Svenja Huber, die trotz Schmerzen im Fuß elf Treffer erzielte und auch defensiv überzeugte, vor allem die starke Abwehr gegen einen Gegner, der den Angriff mit sieben Feldspielerinnen eigentlich perfektioniert hat.

Gefühlt, gestand VfL-Coach Niels Bötel im Austausch mit seinem Leverkusener Kollegen ein, kassierte Oldenburg allein in der zweiten Hälfte mehr Treffer in das durch die siebte Feldspielerin leere Tor als in der Saison insgesamt. Diese Aussage vom einstigen Zimmernachbarn beim Trainerlehrgang hörte Schwarzwald natürlich gerne. Auch sonst sparte der Gästetrainer nicht an Lob für die Elfen. „Leverkusen hat am Ende verdient gewonnen. Sie konnten wieder auf einige Spielerinnen zurückgreifen und haben gezeigt, welche Qualität in ihnen steckt“, sagte er.

Während seine Oldenburgerinnen nun mit dem Großteil der Liga bereits die Sommerpause genießen können, gibt es für die Elfen noch einen doppelten Nachschlag, der es in sich hat. Am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 19.30 Uhr und live im Stream auf www.handball-deutschland.tv) bekommen es die Leverkusenerinnen in einem Nachholspiel-Doppel gleich zweimal mit Vizemeister SG BBM Bietigheim zu tun – erst auswärts, dann zuhause. Oldenburg kann als Tabellensiebter nur zuschauen, während Bayer bereits ein Zähler genügen würde, um noch am VfL vorbeizuziehen.

Hildigunnur Einarsdottir ist beim Doppeltreffen mit dem Top-Team nicht dabei. Diesen Tribut zollen die Elfen den Sonderterminen nach Saisonende. Denn die Isländerin hat diese Woche einen wichtigen Termin für ihre neue Laufbahn im Staatsdienst und sie muss rechtzeitig in Quarantäne. Dann steht die Aufnahmeprüfung zum Polizeidienst in ihrer Heimat an. Umso mehr freute es alle Beteiligten, dass sich die Kreisläuferin auf dem Feld verabschieden konnte – und das auch noch mit einem Sieg, inklusive guter Leistung und vier Treffern.

Am Mittwoch und Donnerstag wird sie zuschauen und ihren Leverkusenerinnen die Daumen drücken, wenn sie und Bietigheim als letzte noch aktive Teams der Liga die Saison abschließen, ehe es in die verdiente Sommerpause geht.