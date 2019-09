Handball : Umbruch: TV Aldekerk vertraut Talenten

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen: Die neue Trainerin Yvonne Fillgert setzt auf die richtige Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen. Unter dem Strich soll für die Grün-Weißen ein Platz im gesicherten Mittelfeld herausspringen.

Mit einem deutlich veränderten Kader starten die Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk am kommenden Wochenende in die neue Spielzeit. Gleich sechs Abgänge gilt es zu verkraften, wobei sich dieser personelle Aderlass vor allem im Rückraum der Grün-Weißen deutlich bemerkbar macht. Dazu kommt, dass in Yvonne Fillgert auch noch eine neue Trainerin das Kommando auf der Brücke übernommen hat, die versuchen wird, aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Nachwuchstalenten ein Team zu formen. „Der Kader ist schon recht schmal“, sagt Fillgert im Gespräch, „doch wir versuchen, auch junge Spielerinnen aus der eigenen Bundeligajugend frühzeitig einzubinden. Das hat in den Vorbereitungsspielen schon gut geklappt und erweitert auch unsere Möglichkeiten.“